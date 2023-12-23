السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مياه الأمطار تحاصر العشرات فى بيروت

مياه الأمطار تحاصر
مياه الأمطار تحاصر العشرات في بيروت

حاصرت مياه الأمطار العشرات في الشمال الشرقي من العاصمة اللبنانية، حيث عملت الأجهزة المختصة المزودة بالجرافات والزوارق والغطاسين على إنقاذ العالقين بالأبنية وبالسيارات.

وأدى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق إلى تشكل تجمعات مائية لعدم استيعاب القنوات المخصصة لتصريف مياه الأمطار الكميات الهائلة التي  هطلت في وقت قصير نسبيا، إضافة إلى الضعف في البنى التحتية والقصور في إجراءات الصيانة الدورية.
كما تسببت مياه الأمطار بغرق آليات في النفق المؤدي إلى مطار بيروت، وانهيار مبنى قديم وجدار ضخم في بلدة بيت الدين في منطقة الشوف، وسد الطمي الذي جرفته الأمطار الطرقات.

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