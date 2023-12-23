السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 3 جنود أتراك فى هجوم شمال العراق

الجيش التركي
الجيش التركي

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب أربعة في هجوم شنه مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق.

وأشار البيان، إلى أن "الاشتباكات متواصلة في إطار العملية الأمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي بالمنطقة".

وأضاف أنه تم شن "غارات على أهداف إرهابية، ومسار هروب الإرهابيين"، وأكد تحييد 4 إرهابيين، في حصيلة أولية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني، المصنف جماعة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شن هجمات ضد الدولة التركية عام 1984.

وتنفذ تركيا بصورة متكررة ضربات جوية في العراق في إطار استهداف مقاتلي الحزب المتمركزين هناك. 

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