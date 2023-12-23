السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب الأركان الأردنية السابق يكشف نقاط ضعف الجيش الإسرائيلى فى حرب غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أوضح الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، الوضع العملياتي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قائلًا: " إن الأداء الميداني خلال الثلاثة أسابيع الماضية بدأت تظهر عليه الكثير من نقاط الضعف في الجيش الإسرائيلي". 

وأضاف الفريق قاصد محمود خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا تمثل في انجازات ميدانية واضحة للمقاومة في جميع القطاعات وفي جميع أنواع الأهداف، سواء كان الأفراد أو الآليات والدبابات وغيرها,

ولفت إلى أن لواء الجولاني كان من أكثر الألوية احتكاكًا لأنه كان بالمنطقة الأكثر سخونة وهي الشجاعية، حيث أن الشجاعية لها تاريخ مع اللواء الجولاني والذي قد تعرض لهزيمة قاسية عام 2014، وقد جاء الجولاني حتى يعدل الميزان لصالحه أولًا ثم لصالح جيشه ثانيًا، فكانت النتيجة إلى الأسوأ والنتائج لا تليق بأي جيش في العالم وليس فقط بالجيش الإسرائيلي المعزز بالكثير والكثير من أنظمة القتال والدعم الأمريكي والعالمي.

الفريق قاصد محمود الإحتلال الإسرائيلي ​الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تطورات الحرب على غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلى يتجهز لإنهاء العملية البرية فى غزة

عاجل.. استشهاد 18 فلسطينيا فى قصف منزل بالنصيرات وسط غزة

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": طائرات الاحتلال مستمرة فى تدمير منازل المدنيين بغزة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

الأمم المتحدة من مجلس الأمن تطالب بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال