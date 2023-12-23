نائب الأركان الأردنية السابق يكشف نقاط ضعف الجيش الإسرائيلى فى حرب غزة

أوضح الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، الوضع العملياتي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قائلًا: " إن الأداء الميداني خلال الثلاثة أسابيع الماضية بدأت تظهر عليه الكثير من نقاط الضعف في الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الفريق قاصد محمود خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا تمثل في انجازات ميدانية واضحة للمقاومة في جميع القطاعات وفي جميع أنواع الأهداف، سواء كان الأفراد أو الآليات والدبابات وغيرها,

ولفت إلى أن لواء الجولاني كان من أكثر الألوية احتكاكًا لأنه كان بالمنطقة الأكثر سخونة وهي الشجاعية، حيث أن الشجاعية لها تاريخ مع اللواء الجولاني والذي قد تعرض لهزيمة قاسية عام 2014، وقد جاء الجولاني حتى يعدل الميزان لصالحه أولًا ثم لصالح جيشه ثانيًا، فكانت النتيجة إلى الأسوأ والنتائج لا تليق بأي جيش في العالم وليس فقط بالجيش الإسرائيلي المعزز بالكثير والكثير من أنظمة القتال والدعم الأمريكي والعالمي.