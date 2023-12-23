صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، بأن المعايير المزدوجة تتجلى في قرارات منظمة "يونيسكو" المناهضة لروسيا، التي دفعها إليها الغرب، حيث تُتهم روسيا بنوع ما من تدمير التراث الثقافي لأوكرانيا، ولكن لا يتم إدانة الإجراءات الحقيقية لتنفيذ مثل هذه الخطة من جانب كييف.



وذكر لافروف، في حديثه خلال اجتماع عام للجنة روسيا الاتحادية لدى اليونيسكو، أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، بدأ الغرب في "تكثيف الجهود لزيادة تسييس اليونيسكو، وإضفاء الطابع الأوكراني على أجندتها".



وأضاف لافروف أنه "تتجلى المعايير المزدوجة السيئة السمعة بانتظام في القرارات المناهضة لروسيا التي يدفعها الغرب، عن طريق لَي أذرع البلدان النامية فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، في أوكرانيا، القرارات التي تتجاوز ببساطة ولاية اليونيسكو، وهي ليس لديها اختصاص في هذه المجالات".

وأشار الوزير إلى أن هذا ينطبق أيضًا على "محاولات التشهير بروسيا بسبب ما يسمى بتدمير التراث الثقافي الأوكراني، على الرغم من أنه لا يمكن لأحد تقديم أي حقائق في هذا الصدد، فهي ببساطة غير موجودة".