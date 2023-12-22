مندوب فلسطين يكشف الأهداف التى حشدت المجموعتان العربية والإسلامية صفوفها لأجلها

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي بدعم الغالبية القصوى لأعضاء هذه المنظمة فقد حشدت صفوفها من أجل أهداف ثلاثة هي "إنهاء المذبحة فورًا أي وقف إطلاق نار فوري، وتقديم المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب، وعدم التهجير القسري".

وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أننا نجتمع اليوم في ظل تواصل الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة، فإنني أشيد بكل العاملين الإنسانيين والصحيين والمجازفين بأرواحهم يجاهدون كل يوم للتخفيف من وطأة كارثة إنسانية من صنع الاحتلال جثامتها لا تضاهى.

وتابع: "يعملون في ظروف ليسوا فيها في مأمن في أي مكان في ظل قصف متفش وعشوائي، حيث تقصف المستشفيات والملاجئ وسيارات الإسعاف، في ظل وصول شبه منعم للإمدادات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح".