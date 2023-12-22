الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف سبب الانخفاض المفاجئ فى درجات الحرارة (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح هو سبب الشعور ببرودة الطقس منذ أمس، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، إضافًة إلى أن الرياح كانت مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

استمرار الانخفاض في درجات الحرارة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، ومزيد من الإحساس بالبرودة، والصغرى في فترة الليل متوقع تسجيل من 13 لـ14 درجة مئوية مع استمرار نشاط الرياح.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من غدٍ السبت، يتراجع نشاط الرياح المثير للأتربة والرمال المثارة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وأضافت أن بعض المناطق الساحلية تشهد أمطارًا تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط والأمواج تتجاوز 3.5 متر وغير مؤهلة لأي أعمال صيد.

وتابعت: يوم الأحد تستمر معنا أجواء انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومتوقع مع يوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع ترتفع درجات الحرارة ما بين 21 و23 درجة مئوية فترة النهار وتبدأ سرعات الرياح تهدأ، ونشعر باستقرار الأجواء بشكل كبير.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية

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