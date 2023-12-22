قصور الثقافة تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي للعمال بالدقهلية

اختتم فرع ثقافة الدقهلية فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقيم بالمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمنية النصر، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

شهد اليوم الختامي أمس افتتاح معرض فني نتاج الورش اليدوية التي أقيمت خلال الأسبوع منها ورشة تعليم فن الأركت، وورشة تصميم الحلي.

كما قدمت فرقة علي مبارك للسيرة والموال عرضا فنيا، تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني التراثية منها مصر يا وادي الأحلام، يا صباح الخير، بشاير بشاير، على أول درجة من السلم، واختتمت اليوم بتقديم ابتهالات في حب رسول الله، نالت إعجاب الحضور.

وتضمن الأسبوع الثقافي لقاء بعنوان "العمالة المصرية ودورها في نهضة الاقتصاد" تناول خلاله وليد الوصيف قيمة وأهمية العمالة كونها العمود الفقري للأمم، موضحا أثر ذلك على الإقتصاد المصري في كافة المجالات الصناعية والتجارية والزراعية.

وأضاف "الوصيف" أنه يوجد في مصر ما يقرب من ١٢ مليون عامل، ويضم القطاع الخاص نسبة من قوة العمل تصل إلى ٨٥ % من حجم العمالة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الدخل القومي الوطني ويسهم في تنمية الاقتصاد.

من جانبه تحدث الدكتور حسن سلطان في محاضرة بعنوان "السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل" عن مفهوم السلامة المهنية، موضحا أن الهدف منها هو حماية العمال من الحوادث والإصابات المحتملة في بيئة العمل. وأكد في ختام حديثه على ضرورة اتباع اشتراطات السلامة العامة داخل المؤسسة، والاطلاع على التعليمات والإرشادات الخاصة بتشغيل الأجهزة المراد استخدامها خاصة عند التعامل مع الكهرباء، فالسلامة أولا.

أقيم الأسبوع بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ونفذه فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري.