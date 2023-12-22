الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدى: القضية الفلسطينية مسألة أمن قومى مصرى

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق،  إن مصر كانت دائمًا ولا تزال تهتم بتطورات القضية الفلسطينية، سواء فى أوقات الحرب أو السلم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري.

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلت جهودًا مكثفة على جميع المستويات بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، لوقف هذا العدوان.

وأكد  مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الجهود المصرية لها تأثير كبير على مواقف الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مُشيرًا إلى مواصلة الضغوط على الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأمن لتبنى قرار بوقف إطلاق نار إنساني فى غزة.

القضية الفلسطينية مصر الحرب الخارجية غزة

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