خالد جلال يهنئ الأهلي لتحقيقه المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية

أعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، في البطولة المقامة هذا العام بالمملكة العربية السعودية.

وكتب خالد جلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “تالت العالم العالم العالم الاهلي سر الفخر والسعادة تحيا مصر”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسجل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25 ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه وعلي معلول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع.