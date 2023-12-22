مونديال الأندية.. الأهلى يتقدم على أوراوا ريدز اليابانى فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

سجل ياسر إبراهيم وبيرسي تاو هدفي الأهلي في الدقيقتين 19 و25 وجاء هدف الفريق الياباني عن طريق خوسي كانتي في الدقيقة 43.

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أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من جانب الفريق الياباني الذي حاول تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثالثة مطالبات بركلة جزاء لصالح كهربا ثم سقوط آخر من إمام عاشور واعتراض من لاعبي الأهلي لكن لم يتم احتساب شيء.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أوراو من ركلة ركنية من الطرف الأيمن سددها كانتي لتمر أعلى العارضة.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة من الشحات داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

اصطدام قوي من بيرسي تاو في القائم ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل المباراة.

الأهلي كثف من محاولاته وأرسل معلول عرضية اصطدمت في لاعب أوراوا ثم القائم وخرجت إلى ركنية.

وتمكن ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي بعد تسديدة صاروخية من محمد هاني خدعت الحارس الذي فشل في إبعادها قبل أن تسقط على قدم ياسر إبراهيم الذي أكملها في الشباك.

واستطاع بيرسي تاو أن يضيف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 25 بعد خطأ من دفاع الفريق الياباني قبل أن يستخلص كوكا الكرة ثم يمررها إلى بيرسي تاو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.

تمريرات قصيرة متتالية بين لاعبي الأهلي في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى الفريق المنافس.

في الدقيقة 36 تصويبة من لاعب أوراوا ريد من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بمدافعي الأهلي.

خطأ فادح من علي معلول لاعب الأهلي تسبب في الهدف الأول لصالح خوسي كانتي لاعب الفريق الياباني في الدقيقة 43.

