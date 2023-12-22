الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مونديال الأندية.. تاو يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك أوراوا اليابانى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أضاف بيرسي تاو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الهدف الثاني في شباك أوراوا ريدز الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة مونديال الأندية.

البداية كانت قوية من جانب الفريق الياباني الذي حاول تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة الثالثة مطالبات بركلة جزاء لصالح كهربا ثم سقوط آخر من إمام عاشور واعتراض من لاعبي الأهلي لكن لم يتم احتساب شيء.

وشهدت الدقيقة السادسة كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح أوراوا من ركلة ركنية من الطرف الأيمن سددها كانتي لتمر أعلى العارضة.

الأهلي أهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة من الشحات داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

اصطدام قوي من بيرسي تاو في القائم ليتوقف اللعب قبل أن يستكمل المباراة.

الأهلي كثف من محاولاته وأرسل معلول عرضية اصطدمت في لاعب أوراوا ثم القائم وخرجت إلى ركنية.

وتمكن ياسر إبراهيم من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي بعد تسديدة صاروخية من محمد هاني خدعت الحارس الذي فشل في إبعادها قبل أن تسقط على قدم ياسر إبراهيم الذي أكملها في الشباك.

واستطاع بيرسي تاو أن يضيف الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 25 بعد خطأ من دفاع الفريق الياباني قبل أن يستخلص كوكا الكرة ثم يمررها إلى بيرسي تاو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.

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أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.
 

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