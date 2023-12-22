الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل| كهربا يقود هجوم الأهلى أمام أوراوا اليابانى

محمود كهربا
محمود كهربا

 أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني، التي تقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل الرياضي لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية. 
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء وعمرو السولية، وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

الأهلي في المونديال| الفريق يتحرك إلى ملعب عبدالله الفيصل لخوض مباراة أوراوا الياباني

 

 وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحركت منذ قليل إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة؛ لخوض مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية. 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة جدة السعودية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبوتريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسميًا مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حاليًا»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1، أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدفًا لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبوزيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

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