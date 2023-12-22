الليلة.. "كاريو ستيبس" يُحيي حفله الثاني في دار الأوبرا

يستعد الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس لإحياء حفله الثاني بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة وذلك بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في حفل الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس المغنى وعازف الجيتار هاني عادل والمنشد إيهاب يونس، ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها ندى براهما، ألف، عنبر، سيوة، ذكريات، كافيه جروبي، شمس ، القاهرة، الحرم، ذهب، الإمام، الأخدود النوبي، إنفراج، يا مالك قدرى، مالك الملك، الرقص على النيل، خطوات خليجية وغيرها.

شروط حضور حفل كايرو ستيبس

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك

تفتح الابواب قبل ميعاد الحفل بساعة

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء البدلة كامله جاكيت كرافتة

غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات

ممنوع التصوير

كايرو ستيبس

يمتد مشوار كايرو ستيبس لأكثر من 20 سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية فى موسيقى الجاز فى أوروبا، وتم تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، رفقة فرقة كوادرو نويفو العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقي المصري باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط.

ويضم الفريق عدد من العازفين المصريين والامان المهرة الذين يشاركونه العزف هم رامى عطا الله (بيانو)، راجيد ويليام (ناى)، ستيفان هيرجينرودر (باص)، فولفجانج ويتمان (ساكسفون)، راجى كمال (قانون)، وائل السيد (اكورديون)، هاني الصواف - ماكس كلاس (بركشن)، عبدالعظيم برهومة (ايقاع)، جان بوشرا (وتريات).

جدير بالذكر أن فريق "كايرو ستيبس" فريق جاز صوفى عالمى، تأسس عام 2002 وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة بالإضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية لتنتج تأثيرات روحانية مميزة ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.