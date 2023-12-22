الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لافيينا يهزم المنصورة بهدف ويتأهل لدور الـ32 في بطولة كأس مصر

مباراة لافيينا والمنصورة
مباراة لافيينا والمنصورة

تأهل فريق لافيينا لدور ال32 لبطولة كأس مصر بعد فوزه على المنصورة بهدف سجلع عمر عسلية في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي سبورت في الدور التمهيدي الأخير  .

خلال الشوط الأول كان هناك فرصة للمنصورة في الدقيقة الثانية عندما أبعد مدافع لافيينا كرة عرضية بشكل خاطىء ووصلت إلى حسني زكي الذي سددها قوية أبعدها زياد عسكر حارس لافيينا.

 وفرصة لفريق لافيينا فب الدقيقة 32 عندما استغل عبودة لاعب لافيينا تمريرة خاطئة من عمرو عبد الحميد أمام منطة الجزاء وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

لافيينا كان الأفضل والأخطر في الشوط الثاني وفي الدقيقة 55 مررعبودة كرة عرضية مرت من الجميع وصلت إلى  أديدا مولا الذي سددها أرضية تخطت حارس المنصورة لكن محمد عبد القادر أبعدها قبل أن تتجاوز خط المرمى.

دفع عبد اللطيف الدوماني المدير الفني للمنصورة بحازم هاني بدلا من أحمد ناصف وفي الدقيقة 56 سدد أحمد الروسي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها زياد عسكر حارس لافيينا إلى ركنية..وفي الدقيقة 66 أنقذ مصطفى شيكو حارس المنصورة مرماه من هدف مؤكد وتصدى لانفراد عبودة.

في الدقيقة 67 دفع عبد اللطيف الدوماني بإبراهيم حميدوعبد الله شيكا بدلا من عفروتو وضياء السيد ورد هاني عبد الباقي المدير الفني لفريق لافيينا بالدفع بعادل نور ومحمود ساسي بدلا من أحمد سعد وعمر بركات.

في الدقيقة 76 أرسل زياد عسكر حارس لافيينا كرة طولية أمام منطقة جزاء المنصورة خطفها عمر عسلية وسددها " لوب " من فوق الحارس مسجلا هدف التقدم لفريق لافيينا..

بعد الهدف دفع هاني عبد الباقي بكريم مارادونا بدلا من عسلية صاحب الهدف واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز لافيينا بهدف.

بطولة كأس مصر فريق لافيينا المنصورة عمر عسلية هاني عبد الباقي

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