"مغرم بالناي يهذي" في ضيافة بيت السناري الأثري الإثنين

مغرم بالناي يهذي، محور الأمسية الشعرية الثقافية، التي يحتضنها بيت السناري، في الخامسة من مساء الإثنين 25 ديسمبر الجاري.

تفاصيل الأمسية الشعرية مغرم بالناي يهذي

حيث يحل الشاعر دكتور محمد حلمي حامد، في ضيافة بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية لمناقشة ديوانه مغرم بالناي يهذي، والصادر عن دار الباسل للنشر بالتعاون مع دار نون، وذلك في الخامسة من مساء يوم الإثنين القادم.

هذا ويتناول ديوان الشاعر محمد حلمي حامد، مغرم بالناي يهذي، بالنقد والنقاش والتحليل كل من: الناقد أحمد عنتر مصطفى، الناقد دكتور حسام جايل، الكاتب عاطف عز الدين، ويدير الندوة الشاعر سعيد صابر.

الشاعر محمد حلمي حامد

مغرم بالناي يهذي، ديوان من الشعر الحر يتضمن عشرين قصيدة، الديوان يقع فى مائة واربعة وعشرين صفحة، وهو الديوان التاسع للشاعر دكتور محمد حلمى حامد، الصادر عن الباسل للنشر والتوزيع وكتاب نون، ومن أجواء الديوان قصيدته (نا حرٌ):

لا تنحني للريح يا نخلة

وتعلَّمي أنَّ الشدائدَ لا تدومْ

هيَ ساعةٌ في صبرِنا الأحلى

مِنْ كُلِّ عاصفةٍ سترعدُ أو تقوم

بالإضافة إلي ديوانه مغرم بالناي يهذي، سبق وصدر للشاعر دكتور “محمد حلمي حامد”، تسعة دواوين شعرية هى: قصائد برية (1982) طقوس (1986)، خماصا تؤوب الطيور(2011)، رسم نائلة (2012)، رداء قديم (2013)، تراب السكة (2015)،الغيم والدخان (2022) وديوان للطفل تحت عنوان “هنا بيتى” (2021).اضافة الى هذا الديوان.كما أن للدكتور محمد حلمي حامد العديد من الكتب العلمية فى مجالى التصميم وتاريخ الفن ومنها موسوعة بناء الشكل المرئى فى سبعة أجزاء (2013)، وتاريخ الفن فى العصور الوسطى (2015) قراءات فى الفن الحديث (2016).

مؤلف ديوان مغرم بالناي يهذي، محمد حلمي حامد، شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، عمل حتى العام 2016 أستاذا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وهو حاليا أستاذ التصميم المتفرغ، ورئيس قسم التربية الفنية سابقا بكلية التربية النوعية جامعة بنها.