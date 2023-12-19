الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. ندوة حول تجربة الفنان سعيد العدوى وتاريخه بسينما الحضارة

ندوة عن الفنان الراحل
ندوة عن الفنان الراحل سعيد العدوى

ينظّم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة د.وليد قانوش ندوة عن الفنان الراحل سعيد العدوي وتجربته وتاريخه على هامش ختام معرضه، وذلك في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء بمركز سينما الحضارة ساحة دار الأوبرا.

فيلم تسجيلي فى مستهل الندوة بعنوان "غياب مفاجئ وحضور دائم"

تبدأ الندوة بعرض للفيلم التسجيلي "غياب مفاجئ وحضور دائم" يعقبه لقاء حول الفيلم وتجربة العدوي وتاريخه يتحدث خلالها كل من الدكتور صلاح المليجي، أستاذ الحفر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، الدكتور علي سعيد منسق العرض، الفنان أحمد السمرة مخرج الفيلم.

إصدار أول موسوعة عن أعمال الفنان الراحل

تستعد مؤسسة «أراك» للفنون والثقافة لإصدار أول موسوعة عن الفنان السكندرى الراحل، إعداد وتوثيق الدكتور حسام رشوان، الباحث فى تاريخ الفن المصرى الحديث، والدكتورة أمل نصر، أستاذ مساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، وستعقد فى مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك الإثنين المقبل ندوة «ما قبل الإصدار» للكتاب الجديد لعرض أعماله ومشوار حياته الفنية، مع دراسات نقدية خاصة عن أعمال الفنان.

الجزء الثانى من الموسوعة سيضم دراسات سابقة النشر، تجمع مقالات سابقة لكل النقاد الذين كتبوا عن العدوى، ومنها مقالة الدكتور رضا عبدالسلام بعنوان «أيقونة الرسم المصرى المعاصر»، والدكتورة هبة الهوارى بعنوان «أيقونة العلامات»، والدكتور وليد قانوش سيكون له مقالة «المتفائل ابن الأنفوشى»، والدكتورة عزة أبوالسعود، والدكتورة ماجدة سعد الدين والدكتور حمدى أبوالمعاطى، وعز الدين نجيب والدكتور ياسر منجى. وبجانب المقالات والدراسات النقدية، ستعرض الموسوعة كل الأعمال المتاحة لسعيد العدوى، ومذكراته ويومياته التى ساعدت الباحثين فى إعداد الدراسات، وكذلك كراسات الاسكتش اليومية التى حصل عليها الباحثون من أرملته وجيهة فاضل.

وولد سعيد العدوى عام 1938 وتوفى فى 13 أكتوبر 1973، وتخرج ضمن الدفعة الأولى التى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وهى «دفعة العمالقة»، وضمت أيضا عدة فنانين منهم الفنان محمود عبدالله، وتأثر بـ«العدوى» الكثيرون منهم سيف وانلى الذى قال عنه «إنه مثل فان جوخ وسيد درويش يبعث ليعيش مدة قصيرة ويترك تراثا ينهل منه الجميع»، كما أسس «العدوى» مع محمود عبدالله ومصطفى عبدالمعطى جماعة التجريبيين.

قطاع الفنون التشكيلية الفنان الراحل سعيد العدوي د وليد قانوش دار الأوبرا المصرية غياب مفاجىء وحضور دائم

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