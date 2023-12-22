الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تسقط مسيرات روسية استهدفت كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أنه أسقط 24 من أصل 28 مسيرة روسية استهدفت العاصمة كييف ومناطق أوديسا وميكولايف وخيرسون، في هجمات بعد منتصف ليل الجمعة.

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، سقط حطام مسيرة فوق مبنى شاهق، مما سبب أضرارا واسعة للشقق في الطوابق العليا، وأدى إلى اندلاع حريق، حسبما أظهرت الصور التي التقطتها السلطات.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، إنه تم نقل شخص للمستشفى، في حين يتلقى مصاب آخر العلاج بالموقع. كما تضرر منزل آخر في العاصمة جراء شظايا المسيرة، بحسب البيانات.

وأفادت السلطات بأن ثلاثة منازل تضررت من جراء الحطام المتساقط في منطقة كييف. وأضافت أن مسيرة ضربت جزء من البنية التحتية المدنية، مما أسفر عن حريق في منطقة ميكولايف.

كما تضررت صومعة حبوب جراء الحطام المتساقط في منطقة أوديسا على البحر الأسود. وقالت الإدارة العسكرية المحلية إنه لم تقع إصابات.

ودعا رئيس الإدارة الرئاسية في كييف، أندريه يرماك، السكان إلى البحث عن مأوى في المخابئ.

كما حذر من تسجيل أو تصوير عمليات الدفاع الجوي حتى لا يتم كشف مواقع الدفاع الجوي لصالح روسيا.

ولطالما قصفت روسيا، أوكرانيا بهجمات المسيرات في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا.

الجيش الأوكراني مسيرة روسية كييف أوديسا العاصمة الأوكرانية

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