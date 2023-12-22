استمرار القوافل التعليمية في العريش والشيخ زويد بشمال سيناء

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء “إدارة البرلمان والتعليم المدني”، فعاليات «الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل»، على استمرار القوافل التعليمية في مدينة العريش والشيخ زويد بشمال سيناء.

وقال ايهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء: نحن نفتخر بشمال سيناء وستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية، نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى التي يتبنَّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحتفي للعام الحادى عشر على التوالى بتنظيم مشروع القوافل التعليمية والتنويرية على أرض الفيروز وتنفذها الوزارة مع شركاء النجاح.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة-رئيس الإدارة المركزية للبرلمان وايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد حسن عبدالوهاب، أن فعاليات المشروع تأتي برعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارتي «التربية والتعليم والتعليم، والتنمية المحلية، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، والتى يقوم بالتدريس فيها نخبة من الخبراء التعليم المتخصصين وذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة.

وكان قد استعد الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، عن تنظيم بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين على الصالة المغطاة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 22 وحتي 23 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود بركات رئيس اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين، أنه تم اختيار مدينة العريش بشمال سيناء لاقامة البطولة تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية باقامة احداث رياضية مختلفة في أرض الفيروز والاستمتاع بأجوائها وأرضها الخلابة.