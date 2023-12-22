نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى مؤتمر "القبول والتسجيل بعصر التحول الرقمى"

شارك الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، في المؤتمر الأربعين للمنظمة العربية للمسئولين عن القبول والتسجيل في الجامعات بالدول العربية، تحت عنوان "القبول والتسجيل في عصر التحول الرقمي"، والذي عُقد في الجمهورية التونسية خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وشارك في المؤتمر الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور السيد منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، والدكتور بسام المحادين، أمين عام المنظمة ورئيس المؤتمر، والدكتور المعز الشفره، رئيس جامعة تونس المنار، والسفير إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات العربية والروسية، والعديد من الخبراء من دول عربية وروسية المعنيين بالقبول والتسجيل في الجامعات.

وقدم نائب رئيس الجامعة عرضًا تقديميًا خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر بعنوان "قواعد قبول الطلبة العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الحروب: تجربة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية"، حيث تناول القواعد والضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التعليم العالي المصرية للطلاب العائدين للدراسة والمنقطعين بسبب الحروب، بالإضافة إلى الإجراءات التي يقوم بها الطلاب للعودة للانتظام بالدراسة مرة أخرى.

التوصيات كان أهمها العمل على إحداث مركز تابع للمنظمة يُعنى بوضع إطار عام للأنظمة

وأضاف الدكتور محمد حسين أن المؤتمر خلص إلى العديد من التوصيات كان أهمها العمل على إحداث مركز تابع للمنظمة يُعنى بوضع إطار عام للأنظمة والتعليمات الناظمة للقبول والتسجيل وانتقال الطلبة بين الجامعات، والعمل على استحداث سياسات وإجراءات تسمح بنقل مقررات دراسية من الجامعات العربية إلى الجامعات الروسية وبالعكس، وفي هذه الحال يتم نقل بيانات الطالب الأكاديمية إلكترونيًا من جامعة إلى أخرى، والعمل على تدريب الطلبة بين الجامعات من خلال المختبرات الافتراضية، والاهتمام بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين في القبول والتسجيل من قبل مختصين في الجامعات والعمل على تكييف البرامج والجداول الدراسية لهم، وإنشاء قاعدة بيانات تابعة للمنظمة تُعنى بحفظ بيانات الطلبة في الجامعات التابعة لها بحيث يتم الرجوع لها في حالة الكوارث التي تهدد هذه البيانات في مصدرها، وتوجيه الجامعات لتسهيل إجراءات القبول والانتقال والتسجيل للطلبة الدارسين في جامعات غزة الراغبين في الانتقال.