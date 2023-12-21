الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وفقًا للتصنيف العربي للجامعات..

جامعة طنطا فى المركز الـ 17عربيًا والسادس محليًا

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، حيث ظهرت الجامعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023 في المركز 17 عربيًا ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي، وفي المركز السادس محليًا ضمن 27 جامعة مصرية. 

وأشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الذي حققته الجامعة وحصولها على مكانة متميزة في التصنيف العربي، مؤكدًا أن ذلك يأتي نتاج جهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالجانب البحثي والأكاديمي، وتحقيق التميز والريادة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن التصنيف يشير إلى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع، ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.

جدير بالذكر، أنه تم إطلاق منصة التصنيف العربي للجامعات لأول مرة خلال العام الحالي 2023 من قِبَل كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم "ألكسو" واتحاد الجامعات العربية، ويعتمد على 4 مؤشرات رئيسة تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع، ويتم قياس كل مؤشر باستخدام تسعة معايير بأوزان تم اختيارها بعناية فائقة.

جامعة طنطا النسخة الأولى من التصنيف العربي الدكتور محمود ذكى إطلاق منصة التصنيف العربي على مستوى العالم العربي والمؤسسات الجامعية والثقافات الأخرى الإقليمية والعالمية التصنيف العربي

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