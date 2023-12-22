الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشبراوية تحتفل بمولد نفيسة العلوم وفوز السيسى فى الانتخابات الرئاسية

احتفال الطريقة الشبراوية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية بمقرها في شارع صلاح سالم، بمولد السيدة نفيسة العلوم رضى الله عنها وأرضاها"، وكذلك أيضًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رجبية العارف بالله كامل الشبراوي، في أجواء من البهجة التي أضفتها حلقات قراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر التي سبقت الحضرة الصوفية الشرعية التي اعتادت عليها الطريقة الشبراوية الخلوتية.

وتحت شعار نصر وحفظ مصر ورئيس مصر وجيش مصر كان دعاء مريدي الطريقة الشبراوية عقب نهاية حلقات الذكر تنفيذًا لوصية شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي.

وأكد الشيخ الشبراوي في بداية الاحتفال للمشاركين أن عليهم بالدعاء والتضرع إلى الله طالبين من المولى عز وجل أن يحفظ مصر مما يحاك لها من مؤامرات باتت واضحة للعيان.

وقال "الشبراوي" إنه من حسن الطالع أن نحتفل بمولد سيدتنا السيدة نفيسة العلوم رضى الله عنها وأرضاها، وكذلك أيضًا بفوز الرئيس المؤيد من الله ورسوله عبد الفتاح السيسي.

احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
احتفال الطريقة الشبراوية الخلوتية
الطريقة الشبراوية صلاح سالم الرئيس عبد الفتاح السيسي جيش مصر الطريقة الشبراوية الخلوتية

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