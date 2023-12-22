علماء الأمة وأهل القرآن فى زيارة معرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

زار نخبة من علماء الأمة وأهل القرآن الكريم معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد، وذلك خلال أدائهم صلاة الجمعة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من رواد المسجد، وأشاد زوار المعرض والمشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والمشاركون في الدورة الدولية الخامسة من أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي بإصدارات وزارة الأوقاف.

وتنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين غدًا السبت من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.

ووصل اليوم الجمعة ٢٢/١٢/٢٠٢٣م إلى فندق جراند نايل تاور بالقاهرة المحكم الدولي الدكتور توفيق ضمرة من دولة الأردن، حيث أعرب عن سعادته الغامرة لمشاركته في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بنسختها الثلاثين، فهي من المسابقات العريقة ومتميزة من نواحي عدة، فهي تحتوى على عدة فروع، كما أنها تستضيف عددًا كبيرًا من الدول، بالإضافة لما تتميز به من شفافية ووضوح، مشيدًا بوزارة الأوقاف ونشاطها المميز برعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سائلًا الله (عز وجل) أن يبارك في هذه الجهود المباركة.