فعال.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي.. زادت معدلات الاستعلام والبحث من ملايين المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك فى إطار الخدمات المتعددة التى تقدمها الدولة لرعاية الفئات الاجتماعية غير القادرة والأرامل والأيتام ومعدومى الدخل، وذلك تخفيفا للأعباء المعيشية والحياتية لهم، وانتظار إعلان وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات تكافل وكرامة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد ارتفاع معدلات البحث والاستعلام من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومنها تويتر وفيس بوك، عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك لصرف قيمة المعاش الشهري تكافل وكرامة تخفيفا لأعباء المعيشة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط إلكتروني وخطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة، وذلك فى ظل بحث ملايين المواطنين المستحقين لصرف المعاشات المستحقة للصرف على متطلبات المعيشة لهم وأبنائهم ومنها المصروفات الدراسية وإيجار المسكن وفواتير الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والغاز والمياه.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، كافة خطوات الاستعلام وأسماء المستحقين لصرف معاشات تكافل وكرامة، وأيضا رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، لما يقرب من 2 مليون و108 ألف مواطن يستحقون صرف دعم تكافل، بينما يستحق 1،264 مليون مواطن صرف معاشات الكرامة، وذلك فى ظل مراعاة الفئات الاجتماعية المعدومة والاقل دخلا.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

كذلك، تستعرض “ الدستور”، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، ومعرفة مواعيد الصرف من خلال خطوات بسيطة كالآتى:

1_ الدخول على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الإجتماعى من هنااا.

2_ تسجيل الرقم القومى للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

3_ الضغط على أيقونة إستعلام عن تكافل وكراامة.

4_ ظهور نتيجة الإستعلام على الشاشة.

فى النهاية، يتم تحديد الوحدة الإجتماعية التابع لها، وأيضا نوع البطاقة تكافل أو كرامة.

وأيضا، إظهار حالة البطاقة سواء سارية أو متوقفة، مع اعلان المبلغ المستحق للمعاش فى حالة سؤيانها.

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

متوفر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

"أون لاين".. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 الأسماء الجدد لصرف المعاش