الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"أون لاين".. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يرغب الكثير من المواطنين من مستحقي معاش  تكافل وكرامة في معرفة العديد من المعلومات حول طرق استحقاق هذا المعاش والذي تقدمه الدولة ضمن برنامج “حياة كريمة”. 

آلية للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل آلية للاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تيسيرا على المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على المعاش واستخراج فيزا تكافل وكرامة، والجدير بالذكر أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الإجتماعي.

ونستعرض خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد كما يلي:

تبدأ أول خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الضغط على أيقونة استعلم عن نتيجتك.

تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص له.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة فور تسجيل الرقم القومي.

رابط التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

 

وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، يمكن التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال زيارة هذا الرابط

وتتمثل خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي، في زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، ومن ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة، ثم كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك، ثم الضغط على «استعلام».

متوفر الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

إجراءات الاشتراك بمعاش تكافل وكرامة

 

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

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