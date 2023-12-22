الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كابوس المقاومة يجبر نخبة جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إن كابوس المقاومة الفلسطينية أجبر نخبة جيش الاحتلال على الانسحاب من غزة، لافتة إلى أن هناك إصابات في صفوف لواء جولاني بعد انسحابها من غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اجتماعًا لمجلس الحرب الإسرائيلي لتقييم أداء قواته في غزة

وتابعت: "هناك 5 ألوية وفرق إسرائيلية ما زالت تعمل في قطاع غزة".

ولفتت إلى أن الاحتلال يقتحم عددًا من المناطق بمدينة رام الله والبيرة، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله والبيرة، مؤكدة أن قوات الاحتلال تصادر مركبات للفلسطينيين بمدينة الخليل.

غزة قطاع غزة لواء جولاني مجلس الحرب الإسرائيلي فرق إسرائيلية

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