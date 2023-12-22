الأهلى فى المونديال| كولر يعقد محاضرة فنية قبل مباراة أوراوا اليابانى

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الأهلي، استعدادًا لمباراة أوراوا الياباني التي تقام اليوم، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

شرح العديد من النقاط الفنية المهمة وإسداء التعليمات الأخيرة

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية للاعبين لشرح العديد من النقاط الفنية المهمة وإسداء التعليمات الأخيرة، والتأكيد على الالتزام التام، بالإضافة لمنح اللاعبين بعض المهام الخاصة لتنفيذها خلال المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حدد برنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

الأهلي يواجه اليوم أوراوا الياباني على الميدالية البرونزية

وعبر تاريخه بالبطولة التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1. أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبوتريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1. أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1- صفر، أحرزه طاهر أبوزيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.

هذا ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي أربع وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة، يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.