الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قطاع الحالات الإنسانية بـ"حياة كريمة" يكشف عن التحديات التى واجهتهم بالقرى (فيديو)

أحمد حسن رئيس قسم
أحمد حسن رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة

كشف أحمد حسن، رئيس قسم بقطاع الحالات الإنسانية في حياة كريمة، عن التحديات التي واجهتهم بالقرى، قائلًا: إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 بمؤتمر الشباب السابع، وبدأت الفكرة بمجموعة من الشباب، وأولاها الرئيس عناية كبيرة وأطلقها كمبادرة رسمية بالدولة.

هناك قرى لا يوجد بها أي نوع من الخدمات

وأضاف حسن، خلال لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أننا نشهد تضافر للجهود غير طبيعي بين 20 وزارة و23 جمعية أو مؤسسة مجتمع مدني، وعدد كبير من شراكات القطاع الخاص، حيث إننا واجهنا تحديات كبيرة جدًا عندما بدأنا المسح الشامل بالقرى.

وتابع: هناك قرى لا يوجد بها أي نوع من الخدمات، ولا أبسط مقومات الحياة، فلا يوجد طرق أو خدمات صحية أو بنية تحتية أو مدارس وغيرهما، لافتًا إلى أن المبادرة قائمة على توفير حياة كريمة للمواطنين سينتج عنها جميع الخدمات ومقومات الحياة بعد ذلك.

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