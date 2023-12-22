الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 64302 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير (64302) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (13684) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (485) مخالفة السير بدون تراخيص، (100) مخالفة دراجات نارية، (1492) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (9) مخالفات موقف عشوائي و(16) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.  

الإدارة العامة للمرور لوائح المرور قائدي السيارات تسيير الحركة المرورية الانضباط المروري مخالفة مرورية متنوعة

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