الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ 1438 مواطنًا فى قافلة مجانية ببنى سويف

الكشف على المرضى
الكشف على المرضى

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

 7 عيادات وتخصصات في القافلة الطبية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية، بقرية بشري الغربية مركز الفشن مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة" وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1438 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 30، معمل طفيليات 23، حالات الأشعة العادية 22، استصدار 14 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة- تحويل عدد  2 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 36 حالة.

عقد ندوات للتثقيف الصحي

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100 مواطنا، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط، السكر، والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

بني سويف قافلة الكشف على المرضي حياة كريمه وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

"بسملة عباس" ابنة بني سويف تحصد برونزية بطولة الجمهورية للملاكمة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق بني سويف الفيوم

التعاقد على 32 ألفًا و972 فدان بنجر سكر فى محافظة بنى سويف

محافظ بنى سويف يوجه بالتحقيق فى بعض أوجه القصور ببعض الإدارات التعليمية

التحقيق مع إدارة مدرسة إعدادي بسبب التقصير في العمل ببني سويف

صرف إعانة مالية لمساعدة إحدى السيدات وعلاج لابنتها المريضة ببنى سويف

رئيس جامعة بنى سويف يفتتح قسم الحروق بالمستشفى الجامعى

إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف في قرية قمن العروس ببني سويف

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر