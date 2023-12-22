"بسملة عباس" ابنة بني سويف تحصد برونزية بطولة الجمهورية للملاكمة

حصدت البطلة بسملة عباس بنت المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بنى سويف، على الميدالية البرونزية في ميزان 57 كجم في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2006-2007 والتي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية نادي هيئة قناة السويس.

وحققت البطلة بسملة مصطفى إسماعيل عباس المركز الثالث والميدالية البرونزية في ميزان 57 كجم في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2006-2007 والتي أقيمت خلال الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

البطولات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي.

إنجاز عالمي يضاف إلى رصيد مديرية الشباب والرياضة في بني سويف

وأشاد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بأداء البطلة والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وتحقيق إنجاز عالمي يضاف إلى رصيد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، مقدمًا الشكر والتقدير والتهنئة للبطلة لتحقيقها الميدالية البرونزية فى ميزان 57 كجم في بطولة الجمهورية للملاكمة.

وفي سياق آخر، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام، اجتماع لجنة تنسيق الحفر، لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ بعض مشروعات الرصف، بحضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والعقيد مدحت قرني وكيل إدارة المرور، ومسؤولي شركات المرافق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق والوحدات المحلية وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات الواردة للجنة تنسيق الحفر من قبل شركات المرافق (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات) بمراكز ومدن المحافظة، والمتعلقة بإجراء قطوع عرضية وطولية ببعض الشوارع والطرق لتحسين خدمات المرافق، ومنها أعمال حفر لإحلال وتجديد جزئي لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 2 بمدينة إهناسيا، وتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرية أبوسليم –مركز بني سويف- وإصلاح وصيانة بعض الأعطال.