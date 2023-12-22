إصابة شخصين إثر انقلاب "موتوسيكل" فى الصف

وقع حادث انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق في الصف، أسفر عن إصابة شخصين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقي بلاغ بوقوع حادثٍ مروري ووجود مصابين في الصف، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبيَّن من خلال الفحص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.