الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"يوم أُكل الثور الأبيض".. رواية ترصد مآزق الواقع العربي بصورة إنسانية

غلاف الرواية
غلاف الرواية

"يوم أُكل الثور الأبيض"، عنوان أحدث مؤلفات الكاتب السكندري، إسلام صبري، والتي تصدر بالتزامن مع الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

سردية حدثت من قبل وتحدث الآن

الرواية التي تصدر قريبًا عن دار المحرر للنشر والتوزيع، قال عنها المؤلف إسلام صبري في تصريحات خاصة لــ "الدستور": يوم أُكل الثور الأبيض سردية حدثت من قبل، وتحدث الآن، وستحدث في المستقبل إذا لم نر الأشياء بعيون مختلفة.

ليست رواية سياسية على الرغم من كونها تناقش مشاكل البلدان العربية

 وأضاف “صبري”: رواية يوم أٌكل الثور الأبيض، ليست رواية سياسية بالمعنى المفهوم على الرغم من كونها تناقش مشاكل البلدان العربية على مر سنوات مختلفة من خلال حدثين رئيسين وهما حرب الخليج والحرب السورية، ولكن في حقيقة الأمر فالرواية تقترب بنظرة مدققة على ما تواجهه الشعوب من تفاصيل شديدة الإنسانية خلال هذه الأزمات.

ولفت الروائي إسلام صبري عن روايته "يوم أُكل الثور الأبيض" إلي أن: من السهل حين تكتب عن الحروب والنازحين أن تعدد المآسي من حولهم وكأنك تطلق خبرا في نشرة أخبار، ولكني اعتمدت هنا على إيضاح المشاعر الإنسانية المصاحبة للحظة المعاناة نفسها وذلك في رأي بالرغم من صعوبته بالنسبة للكاتب ولكنه يكون له أثر مباشر في وصول الفكرة والإحساس إلى القارئ.

 

الكاتب إسلام صبري


من أجواء الرواية نقرأ

ومما جاء في رواية "يوم أُكل الثور الأبيض "، للكاتب الروائي إسلام صبري، نقرأ: "مررت بنظري على كل مَن كان يجلس بالقارب، وللحظة شعرت أن الجميع متشابه، رأيت في السيدات حزن أمي، وفي الرجال يأس أبي، وفي الأطفال ذعر أشقائي، في لحظة اختلطت الملامح، وكأن البؤس والشقاء المشترك صبغ الملامح بنفس التفاصيل، نفس العيون الزائغة، والأيدي المرتعشة، والشفاه الداعية دون توقف كأنها تناجي الرب لرفع بلاء قادم لا محالة، ولكن هل سيقبل الرب الدعاء. ؟، هل سيستجيب لينجيهم...؟، أم إنه وحده العليم بأن غرقهم في اليمّ هو طريقهم للنجاة الحقيقية، كما نجا موسى من جحيم فرعون حين ألقي في اليم".
يشار إلي أن إسلام صبري روائي سكندري، حاصلة على الماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة الأسكندرية، وصدر له أول عمل  روائي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021  تحت عنوان "ليالي باريس".

 

وتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي  للكتاب، في دورته الخامسة والخمسين، في رحاب مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 24 يناير وحتي 6 فبراير 2024، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب.

وقد اختيرت شخصية عالم الآثار سليم حسن، شخصية معرض القاهرة للكتاب، بينما اختير الكاتب يعقوب الشاروني شخصية لمعرض كتاب الطفل.

يوم أ كل الثور الأبيض رواية ترصد مآزق الواقع العربي دار المحرر للنشر والتوزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الحرب السورية حرب الخليج رواية ليالي باريس

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