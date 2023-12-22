الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق محور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من "دائرى المنيب" لمدة يومين

غلق محور الفريق كمال
غلق محور الفريق كمال عامر

كشفت محافظة الجيزة عن قيام الشركة القائمة على أعمال محور الفريق كمال عامر بتنفيذ أعمال اختبار أحمال للمحور بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائرى "القوس الغربى"، تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل.

غلق محور الفريق كمال عامر

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق والمحاور والكبارى بنطاق المحافظة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم تنفيذ غلق كلي بالاتجاه المذكور لمدة يومين على النحو التالى:

- اليوم الجمعة الموافق 22/12/2023 ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

- يوم غد السبت الموافق 23/12/2023 ابتداءً من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وقامت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية. 

محور الفريق كمال عامر محافظة الجيزة محور المنيب مترو فيصل غلق كلى لمحور كمال عامر

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