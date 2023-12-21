الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول حكومى يكشف أسباب الارتفاع الجنونى فى أسعار الذهب

الذهب
الذهب

كشف د.إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، قائلًا: "إنه منذ وقت قريب كان عيار 18 يسجل 2400 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 3000 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 3200 جنيه للجرام، وحدث الآن قفزات تصل إلى 7% و8% في سعر الجرام". 

أضاف عشماوي، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة صدى البلد أنه على المستوى العالم أصبح يوجد ثبات في أسعار الفائدة، خاصة فيما يتعلق بالفيدرالي الأمريكي، لافتًا إلى أنه خلال الفترة القادمة في أمريكا بعد احتواء التضخم سنجد أن أسعار الفائدة تنخفض، وعندما تنخفض أسعار الفائدة يزيد الطلب على بعض الخامات مثل الذهب، ومن ثم تبدأ أسعار الذهب في الارتفاع عالميًا.

وأوضح أنه عندما قررت الحكومة المصرية، أن أي فرد يدخل من أي ميناء على مستوى الدولة من حقه أن يدخل بأي كمية من الذهب، سواء كانت جنيهات أو سبائك ذهبية، وكان ذلك لفترة محددة ومن ثم تم تجديد هذه الفترة حتى 6 أشهر أخرى، على أساس زيادة حجم المعروض من الذهب في السوق. 

مساعد وزير التموين أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب برنامج حقائق واسرار الدكتور إبراهيم عشماوى

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