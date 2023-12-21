"مصر يستطيع".. السادس عالميًا في برمجة الروبوتات: تفوقت على 27 دولة

أكد يوسف وائل، السادس عالميا في برمجة الروبوتات، قدرته على التفوق على فرق من 27 دولة في مسابقة دولية بكوريا في برمجة الروبوتات.

وأضاف يوسف وائل، خلال لقاء ببرنامج "مصر تستطيع"، مع الاعلامي أحمد فايق، على قناة دي إم سي، أنه يعمل على تطوير نفسه علميا ويتعلم اللغة اليابانية للاطلاع على كل مستحدثات التكنولوجيا اليابانية ووسائل العلم في العالم.

وأشار إلى أنه من أكبر المعجبين بالثقافة اليابانية، علاوة على شغفه بمعرفة تفاصيل ومكونات الأشياء تحت "الميكروسكوب".

ولفتت والدة يوسف وائل، إلى أن معلمي وزملاء نجلها، في المدرسة دعموه في تنمية موهبته وانتظروه في المطار بعد العودة وتحقيق الجائزة.

برنامج مصر تستطيع

مصر تستطيع برنامج علمي مصري يهتم بالعلماء المصريين في الداخل والخارج وأحدث الاخبار العلمية في العالم بغرض الاستفادة بالكفاءات المصرية مما اسفر عن آلاف العمليات الجراحية المجانية لغير القادرين ومنح دراسية في الجامعات المصرية قدرت بـ 400 مليون جنيه بالإضافة الى الاستفادة بجهود وخبرة العلماء في المشروعات الكبرى داخل مصر.

