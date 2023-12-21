الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينهى استعداداته لـ أوراوا.. والفريق يختتم مرانه بـ"الترجيح"

مران الأهلي في السعودية
مران الأهلي في السعودية

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي مرانه الختامي الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وانطلق المران الختامي بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شدد خلالها على أهمية تحقيق الفوز باللقاء، للتتويج بالميدالية البرونزية، وإسعاد جماهير الأهلي، مطالبًا اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال اللقاء.

وقام اللاعبون بأداء تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندريس أندويا مخطط الأحمال، من أجل تجهيزهم بشكل قوي لخوض لقاء الغد.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، مرانًا قويًّا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وأجرى اللاعبون تدريبات بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل، ثم تقسيمة بالكرة شارك فيها كل اللاعبين، قبل أن يختتم الفريق المران بالتدرب على ركلات الجزاء.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا الياباني في الرابعة والنصف غدًا الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بجدة، لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

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وأرسل نادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، يطلب فيه تأجيل مباراتي الفريق في بطولة كأس سوبر الأبطال المصري لمدة 24 ساعة فقط.

وجاء طلب الأهلي بتأجيل المباراة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا لتقام يوم 26 ديسمبر بدلًا من يوم 25، على أن تكون المباراة الثانية يوم 29 ديسمبر بدلًا من يوم 28.

وبرر الأهلي هذا الطلب، نظرًا لأن الفارق الزمني بين وصول بعثة الفريق إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى ببطولة السوبر 24 ساعة فقط.

وأوضح النادي في خطابه أن الفريق خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي فى السعودية والدوري الإفريقي والدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ومباراة نصف نهائي كأس مصر المؤجلة من العام الماضي، ومؤخرًا المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًا في المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك العديد من العناصر في صفوف الفريق يشاركون مع المنتخبات الوطنية خلال المشاركات الرسمية والودية على جميع المستويات طوال الفترة الماضية.

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