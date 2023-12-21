الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل: برامج الطروحات الحكومية تنعش الاقتصاد وتحقق عوائد دولارية وتجذب المستثمرين

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن برامج الطروحات الحكومية تنعش الاقتصاد بصورة ملموسة، وتنعكس بالإيجاب على أداء الشركات وتوسعة أنشطتها من خلال دخول مستثمرين مصريين وأجانب جدد إلى السوق المصرى، بما يحملونه من تصورات مختلفة للتنمية والاستثمار والتعامل مع الشركاء الدوليين وهو ما سينعكس أيضا بالإيجاب على الأداء المالى لتلك الشركات وعلى معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايروA3" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة استثمارية كبرى، لأنه يشمل أكثر من 35 شركة كبرى و18 قطاعا اقتصاديا، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة، من خلال دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة بتلك الشركات تطوير نماذج أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها، ونقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يسهم بجدية فى معالجة نقص السيولة فى سوق الأوراق المالية، من خلال طرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب مثل المصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين وغيرها من الشركات الكبرى، مما يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، ويزيد من حجم السيولة بتلك الشركات، الأمر الذي سيعززمن فرص إدراج تلك الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.

وأوضح أيمن الجميل أن هناك تأثير كبير لبرنامج الطروحات الحكومية، فى جذب مستثمرين عالميين للسوق المصرى، خاصة وأن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات المتميزة للشركاء والمستثمرين بإجمالي 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة منها محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة ومحطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف وعدد من الشركات العاملة بالقطاع العقاري وقطاع البتروكيماويات والإسمنت والتعدين.
 

أيمن الجميل الطروحات الحكومية جذب الاستثمارات المصرف المتحد

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