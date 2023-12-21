الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهذا ما يميزها

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسة إن مصر لديها مجموعة من الثوابت الأساسية حول القضية الفلسطينية وهو ما يميزها عن غيرها من الدول.

أضاف الحرازين، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن القضية الفلسطينية تحوز على اهتمامات الدولة المصرية وخارجيتها وفي كل مناسبة نجد الرئيس السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية سواء كانت مناسبات داخلية أو إقليمية أو دولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق للدولة الفلسطينية.

السيسي: لا أمان في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية

كما أكد الرئيس السيسي أنه لا وجود للأمن في الشرق الأوسط والمنطقة دون حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تأكيد مصر موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 استطاعات أن توصل رسالتها للعالم أجمع ووجدنا العالم كله يتحدث عن ذلك.

جهاد الحرازين القضية الفلسطينية الثوابت الأساسية ما يميزها الرئيس السيسي الشرق الأوسط حل القضية الفلسطينية

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