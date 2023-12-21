بث مباشر.. حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى

انطلقت، قبل قليل، فعاليات حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أسبوع من الفعاليات والعروض المختلفة.

وتقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لفعاليات حفل الافتتاح، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والنجوم الشباب على الوجود لحضور الحفل.

حرصت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة على توجيه الدعوة لعدد كبير من الشباب؛ لحضور فعاليات المهرجان وحفل الختام الذي بدأت فعالياته قبل قليل بتوافد الفنانين.



وتواجد عدد كبير من النجوم الشباب على السجادة البنية المخصصة لاستقبال النجوم، منهم نجوم منصة ووتش إت، وهم الفنان صدقي صخر، والفنان طه دسوقي، الذي ينتظر عرض مسلسله الجديد "حالة خاصة" على المنصة الرقمية الشهيرة.