الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي وزيرة التعاون الدولي القطرية في العريش

محافظ شمال ووزيرة
محافظ شمال ووزيرة التعاون الدولي القطرية

التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، لولوة راشد الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، في مطار العريش الدولي.

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم مساعدات الي الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب التعاون مع الجانب المصري في احتواء الموقف في غزة.

واستعرض المحافظ، الجهود التي تقوم بها مصر في احتواء الموقف في غزة بالتعاون مع جميع الأطراف، بجانب استقبال وإرسال المساعدات الي قطاع غزة واستقبال الجرحى الفلسطينيين.

بدورها، ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية، الجهود المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها إلي قطاع غزة، مؤكدة علي أن الجانبين المصري والقطري يعملان سويا من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وقالت الوزيرة، إن طائرة قطرية وصلت إلى مطار العريش الدولي حملت 20 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش من دولة قطر بلغت 47 طائرة حملت أكثر من 1500 طنا من المساعدات المتنوعة لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه المساعدات جاءت في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

محافظ شمال ووزيرة التعاون الدولي القطرية
محافظ شمال ووزيرة التعاون الدولي القطرية
محافظ شمال ووزيرة التعاون الدولي القطرية
محافظ شمال ووزيرة التعاون الدولي القطرية
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزيرة التعاون الدولي لولوة راشد الخاطر مطار العريش الدولي الأشقاء الفلسطينيين قطاع غزة

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