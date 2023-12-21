الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد جمال سعيد بعد نقله إلى المستشفى (خاص)

أحمد جمال سعيد
أحمد جمال سعيد

تصدر الفنان أحمد جمال سعيد، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، بسبب صورة متداولة له أثناء تواجده في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثار بها قلق جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكشف  الفنان أحمد جمال سعيد، عن آخر تطورات حالته الصحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" بعد نقله لأحد مستشفيات القاهرة الكبرى، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء “إنستجرام” وموقع "فيسبوك".

وأوضح سعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن السبب في نقله للمستشفى هو إصابته بالتهاب حاد في القولون العصبي، إلا أن حالته الصحية في الوقت الحالي تحسنت بشكل كبير وسيعود للمنزل قريبًا بعد الانتهاء من المحاليل التي عٌلّقت له.

وطمأن الفنان أحمد جمال سعيد جمهور بتحسن حالته الصحية، ودعا عدد كبير له من المتابعين وجمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بالشفاء العاجل، وأن يعود سليمًا معافى دون أي إصابات أو أمراض.

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

حكاية ما تيجي نشوف

وكانت أحدث أعمال الفنان أحمد جمال سعيد، هي حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، وكانت تعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهى من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن الحكايات  منفصلة من مسلسل "55 مشكلة حب"، ومأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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