الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

تصدر البحث عن الحلقة الأخيرة من مسلسل ما تيجي نشوف التي تأتي ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، محرك البحث الشهير جوجل في الساعات الأخيرة كونها الحلقة العاشرة التي تكتب النهاية لأحداث القصة المثيرة بعد أن تصاعدت الأحداث خلال الحلقات السابقة، وتهديد مستقبل مجهول حياة الأصدقاء السبعة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ومن المقرر أن تُعرض اليوم، الخميس 19 أكتوبر، الحلقة الأخيرة من مسلسل "ما تيجي نشوف"، حيث ستذاع عبر شاشة قنوات ON، وخلالها تحل وتنكشف الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة التي شهدتها القصة خلال الأيام الماضية، وسيتوصل الأصدقاء إلى هوية الشخص المجهول الذي قلب حياتهم رأسًا على عقب وهدد حياتهم الشخصية والعائلية على مدار الحلقات الماضية بعد عودتهم من رحلة الساحل الشمالي.

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل ماتيجي نشوف

وعرضت الحلقة التاسعة من مسلسل "ما تيجي نشوف" في مساء أمس الخميس وفيها ستعرض سليم لمطاردة من قبل شخص غامض سيرسل له رسالة تهديده بنشر معلومات عن حبيبته مريم إذا أن لم يستجب لمطالبه، ويقرر سليم مغادرة الاجتماع الذي كان فيه مع مراد بعد استلامه لهذه الرسالة.

زمن جهة أخرى، يذهب سيف لزيارة صابر صاحب المحافظة الاللكترونية في إحدى الأحياء الشعبية ويتهمه بأنه الشخص الغامض ويأخذه معه لمواجهة شخص آخر. يتدخل شخص آخر ويحثهم على الجلوس والتواصل بشكل هادئ.

في نفس الوقت، يقوم سليم بمواجهة نور ويتهمها بالتورط في تهديدات الشخص الغامض، لتنفي الثانية هذه الاتهامات، بالتوزاي مع ذلك ترسل هانيا رسالة إلى علي تخبره فيها أنها عثرت على صاحبة الفيلا وتزوده بتفاصيل الاتصال.

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ماتيجي نشوف

يكشف صابر لعلي ومهندس الاتصالات كيف تم استغلاله من قبل الشخص الغامض، ثم بعد ذلك، يتحدث علي مع صاحبة الفيلا التي تؤجر لمدة عامين وتعده بإبلاغه بالتفاصيل، في نهاية الحلقة، يجتمع سليم وسيف ومراد معًا ويدركون أن هناك شخصًا واحدًا يلعب بهم.

وفي حكاية "ما تيجي نشوف"، يشكك مراد في حديث الثلاثي ويتهم علي بأنه على علاقة بـ هانيا، ويشككون في صحة كلام علي، وتنتهي الحلقة بذهاب الثلاثة إلى منزل علي حيث يفاجئون بوجوده.

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مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ما تيجي نشوف

سيتم عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ماتيجي على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي. ستتم أيضًا عرضها على قناة (ON drama) في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.