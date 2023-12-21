الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حضور شبابي بقوة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

أحمد حاتم
أحمد حاتم

بدأ نجوم الفن يتوافدون إلى ساحة الاحتفال الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بعد اسبوع من العروض المتتالية والفعاليات المختلفة.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وخلال الدقائق الماضية تواجد حضور قوي من النجوم الشباب منهم أحمد مجدي وأسماء جلال وأمير المصري بالغضافة إلى عدد من النجوم الكبار وصناع السينما المصريين والعالميين وإدارة مهرجان الجونة منهم عمرو منسي وانتشار التميمي.

وغلب اللون الأسود على حضور مهرجان الجونة في حفل الختام التزاما بالتضامن مع القضية الفلسطينية بعد الاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال الدقائق الماضية شهدت ساحة الاحتفال تواجد مجموعة كبيرة من الضيوف وساد اللون الأسود ملابس الحضور، كما تواجد الوشاح الفلسطيني على عدد من المدعوين تضامنًا مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأنهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي كل الاستعدادات لإقامة حفل الختام للدورة السادسة من المهرجان بعد أسبوع من الفعاليات والمختلفة والعروض السينمائية لكافة البرامج والمسابقات المختلفة.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان ختام مهرجان الجونة الجونة مهرجان الجونة السينمائي احمد مجدي

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