ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالجيزة بقصد الاتجار

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط "عدة عناصر إجرامية" تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم 3 عاطلين، وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزتهم "9 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1٫250٫000 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.