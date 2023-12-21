الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بالجيزة بقصد الاتجار

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط "عدة عناصر إجرامية" تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم 3 عاطلين، وسيدة "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبحوزتهم "9 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 1٫500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض - 2 ميزان حساس - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. 

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"1٫250٫000 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه تقريبًا".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات عناصر إجرامية الذخائر غير المرخصة المواد المخدرة مزاولة نشاطهم كرداسة

مواد متعلقة

سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما 381 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه

ضبط مسجلين بـ 170 طربة حشيش و300 قرص تامول فى البحيرة

إحالة تاجر مخدرات بحوزته حشيش وهيروين للجنايات

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر