الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الفلسطينية": 625 ألف طالب فلسطينى حرموا من تعليمهم فى غزة

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال داخل قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 625 ألف طالب فلسطيني حرموا من تعليمهم في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وفي القطاع المكتظ بالسكان، فإن 47% من السكان تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

ومنذ الهجمات الإسرائيلية على غزة، قُتل أكثر من 10 آلاف رضيع وطفل في الغارات الإسرائيلية، وفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا. وفي الوقت نفسه، أصيب أكثر من 18 ألف طفل بجروح بسبب الغارات الإسرائيلية.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب المدنيين بالبحث عن ملجأ 

 

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وحتى في رفح، حيث أمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالبحث عن ملجأ، فإن ندرة الغذاء والمياه النظيفة شديدة للغاية لدرجة أنها تتسبب في فقدان الناس للوزن والإصابة بالمرض. عند خزان مياه بين المنازل في رفح، تناوبت مجموعة من الأطفال على حجامة أيديهم للشرب من أنبوب صب، وهو مشهد نادر في الأسابيع الأخيرة.

وقال محمد صبحي أبوريالة، مدير مديرية المياه والصرف الصحي في جباليا، إن نزوح الآلاف من سكان غزة إلى رفح أدى إلى تفاقم المشاكل القائمة بالفعل في المدينة، حيث يوجد نقص في الوقود لتشغيل الآبار.

وأضاف أبوريال في تصريحاته، وفق الجارديان البريطانية، في تقرير لها، بصراحة هذا الخط الجديد الذي تم توفيره عن طريق إخواننا في جمهورية مصر العربية، إخواننا في مصر، كان له دور كبير في تخفيف معاناة النازحين وأهالي رفح فيما يتعلق بالمياه"، يقول حزين أبو ريالة.

وأكد التقرير الصادر اليوم الخميس، أن المحطات بالحدود المصرية ترتبط مع قطاع غزة عبر خط أنابيب بطول 900 متر، وتقوم بتحلية حوالي 600 ألف جالون من المياه يوميًا، مما يغطي احتياجات حوالي 300 ألف شخص، وفق وكالة رويترز.

الخارجية الفلسطينية قطاع التعليم الهجكاتالهجمات غزة 5 آليات إسرائيلية

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