الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن سنتين لعاطل وآخر لاتهامهما بسرقة مواطن على الطريق الدائري بالقاهرة

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة عاطل بالسجن سنتين لاتهامه وآخر بسرقة مواطن على الطريق الدائري.

وتبين من أمر الإحالة أنه في يوم 9 مايو 2023 شرع وآخر مجهول في سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليه "رفعت. م" بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق عام ليلًا، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء محل الاتهام الثاني لشل مقاومته، وكال له ضربتين بسلاح أبيض استقرت بذراعه اليمنى وصدمه بسيارته، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أزره، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسًا بها.

وأشار أمر الإحالة الى أن المجني عليه كان متوقفًا على الطريق الدائري عائدًا من عمله وفي انتظار وسيلة مواصلات لتوصيله إلى محل إقامته بالمنيب فأبلغاه أنهما متجهان إلى تلك المنطقة وما أن صعد إلى السيارة وجلس بالمقعد الخلفي لها وما أن انهى من مكالمة وردت له على هاتفه المحمول حتى قام المتهم بجذب الهاتف منه إلا أنه لم يتمكن من انتزاعه منه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم قام  بإخراج مطواة وأمسك بها بيده اليمنى ووضعها على رقبة المجني عليه حال إمساكه للهاتف بيده اليسرى وحال ذلك هدأ المتهم من سرعة السيارة وأخرج سلاح أبيض (كذلك) من أسفل عجلة القيادة وتوقف بالسيارة وطلب من المجني عليه أن يترك الهاتف ويغادر السيارة وعندما رفض ضربه بالسلاح الأبيض إلا أنه تمكن من مفادة الضربة بالحقيبة التي كان يحملها وحاول القفز من السيارة إلا أن المتهم عاجله بضربة على يده اليمنى إلا أنه تمكن من القفز ولتواجد سيارة أمام السيارة قيادة المتهم عاد المتهم بسيارته إلى الخلف ليدهس قدم المجني عليه اليمنى ثم يتقدم بسيارته ليدهس قدمه اليسرى ثم يصطدم بتروسيكل ويتمكن المارة من الإمساك به وإبلاغ الشرطة بينما تمكن الآخر المجهول من الفرار.

عاطل السجن سنتين سرقة مواطن

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