مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، ما جعل الكثير يتساءل عن كيفية الحماية من التعرض للإصابة بأى نزلات برد، خاصة في ظل التقلبات الجوية وزيادة فرص الإصابة بهذه النزلات.

‏وهناك مجموعة من النصائح التي يجب مراعاتها خلال فصل الشتاء التقلبات الجوية حتى تحمي نفسك من التعرض للإصابة نزلات البرد، منها عدم الاستحمام بالماء الساخن؛ لأن الماء الساخن يتسبب في زيادة فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد.

‏من ضمن النصائح التي تساعد في عدم التعرض لسبب نزلات البرد خلال التقلبات الجوية هو تناول المشروبات الساخنة بكميات كبيرة على مدار اليوم مثل الزنجبيل والشاي الأخضر والينسون والليمون يساعد كل تلك المشروبات على رفع كفاية جهاز المناعة وبالتالي التمكن من مقاومة الأمراض المناعية وعدم التعرض للإصابة بن بنزلات البرد.

‏كما يجب الحرص على فتح النوافذ في المنزل وعدم غلقها باستمرار من أجل التدفئة، وذلك حتى لا يتعرض أهل المنزل عند الخروج خارج المنزل إلى الهواء البارد مباشرة وبالتالي زيادة فرص التعرض للإصابة بنزلات البرد، كما يجب الحرص على تناول الخضروات التي تساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة مثل السبانخ والكرات والبروكلى، كما يجب تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والجوافة.

‏كما يجب الحرص على تناول الماء بكميات كبيرة على مدار اليوم؛ لأن الماء يساعد في معادلة درجة حرارة الجسم لدرجة حرارة الجو وبالتالي تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد، ‏كما يجب عدم ارتداء الملابس الثقيلة ثم نزعها مرة واحدة أو نزع الجاكيت خارج المنزل مرة واحدة عند الدخول إلى مكان ما.