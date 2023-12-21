بعثة بيراميدز تطير إلى الإمارات للمشاركة فى سوبر أندية الأبطال (صور)

غادرت بعثة فريق بيراميدز مطار القاهرة الدولي، مساء الخميس، في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويخوض بيراميدز مباراته في السوبر المصري بأبوظبي، حيث يلتقي في نصف النهائي مع فيوتشر يوم 25 ديسمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة الثانية للفريق السماوي في السوبر المصري عقب ظهوره في نسخة الموسم الماضي أمام الأهلي (بالإمارات) والهزيمة بهدف نظيف، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو- بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

قائمة بيراميدز لخوض غمار السوبر المصري للأندية الأبطال

محمد حماقي يحيي الحفل الختامي للسوبر المصري بالإمارات

في السياق، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إحياء محمد حماقي الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، المقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري.

يشارك في بطولة السوبر بنسخته الجديدة 4 فرق وهي الأهلي بطل الدوري وبيراميدز الوصيف ومودرن فيوتشر رابع الدوري وسيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وتبدأ منافسات كأس السوبر للأندية الأبطال بنظامها الحديث 25 ديسمبر الجاري، بإقامة مواجهتي مودرن فيوتشر وبيراميدز، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي.

وتقام مباراة المركز الثالث (الميدالية البرونزية) يوم 28 من الشهر ذاته، كما يقام النهائي في نفس اليوم أيضا.

حماقي يحيي الحفل الختامي لسوبر الأندية الأبطال

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة