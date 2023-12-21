الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يلتقى أعضاء جمعية مستثمرى أسوان.. ويستعرض موقف المشروعات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة أسوان الجديدة، مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمري أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، والاستماع لمطالبهم، وحل مشكلاتهم، وتذليل جميع العقبات، ودفع معدلات الاستثمار والتنمية بمدينة أسوان الجديدة.

وقال الوزير إن المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة، بمساحة 2561 فدانا، وتم تخصيص مساحة 200 فدان منها بنظام المطور الصناعى، ويعمل جهاز المدينة فى تنفيذ أعمال المرافق للقطع الصناعية لإتاحتها لمختلف الأنشطة الصناعية، هذا بالإضافة إلى المنطقة الحرة بمساحة 187 فدانًا.

وزير الإسكان يلتقى أعضاء جمعية مستثمري أسوان

كما استعرض وزير الإسكان، موقف المشروعات التنموية والخدمية بمدينة أسوان الجديدة، حيث قدم رئيس جهاز المدينة، شرحًا تفصيليًا عن موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة أسوان الجديدة، فى مجالات "الأنشطة العمرانية المتكاملة، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، والأنشطة السياحية، والأنشطة التعليمية، والأنشطة الصناعية، وغيرها".

كان وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الى محافظة أسوان، صباح اليوم، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة أسوان الجديدة جمعية مستثمرى التعاون مع المستثمرين

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