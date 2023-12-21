الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد وحدات "سكن كل المصريين" بمدينة أسوان الجديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمشروعات مدينة أسوان الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، حيث تفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور متوسطى الدخل"، التي يجرى تنفيذها بالمدينة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور متوسطى الدخل"، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، واستمع إلى شرح عن الموقف التنفيذى للوحدات من رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، والذى أفاد بأنه جار تنفيذ 672 وحدة بمحور متوسطى الدخل، بالمبادرة الرئاسية.

الجزار يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية “سكن بكل المصريين”


وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ 7176 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر، هذا بخلاف 6720 وحدة سكنية تم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين- محور منخفضى الدخل" إضافة إلى عشرات المشروعات الخدمية التي تم ويجرى تنفيذها وتشغيلها، لخدمة سكان مدينة أسوان الجديدة.

كان وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة أسوان، صباح اليوم، لتفقد المشروعات التنموية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

ويرافق وزير الإسكان فى جولته التفقدية، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات- المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج.

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